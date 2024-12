Amenajare experimentala pe raul Olt

Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Brasov testeaza in aceasta perioada un sistem de oprire a deseurilor care plutesc pe raul Olt si ajung in lacul de acumulare de la Voila. Proiectul a fost prezentat marti, 17 decembrie, de directorul SGA, Mihai Uta, in ultima sedinta din acest an a Colegiului Prefectural Brasov.Mai exact, el a precizat ca pe raul Olt, in zona municipiului Fagaras, in amonte de acumularea Voila, a fost implementat un program experimental de retinere a plutitorilor si ... citește toată știrea