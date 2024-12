Amenajata in 40 de zile

Vineri, 6 decembrie, cateva zeci de copii si locuitori din cartierul Florilor au fost alaturi de primarul George Scripcaru la deschiderea celei mai noi minibaze de agrement din oras, amplasata in cartierul Florilor, pe Aleea Violetelor nr. 4.Primarul George Scripcaru a spus ca aceasta zona de agrement este doar prima dintr-un proiect mai amplu care isi propune amenajarea de astfel de zone in toate cartierele orasului."O sa amenajam asemenea spatii in cat mai multe dintre cartierele ... citește toată știrea