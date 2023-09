In urma unei investigatii finalizate in iunie, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDC) a amendat cu aproape 2.000 de euro o persoana fizica pentru postarea pe Facebook a unei inregistrari cu o pacienta din spitalul in care lucreaza, fara acordul acesteia.Nu este prima amenda data unei persoane fizice pentru prelucrarea nelegala de date personale.Un medic a inregistrat cu telefonul una dintre pacientele din spitalul in care lucreaza si a ... citeste toata stirea