Politia Rutiera poate da amenda de viteza pentru soferii care circula cu 40 km/h in localitate, dar aceasta sanctiune se aplica doar in anumite situatii.Limita de viteza in localitate este, in general, de 50 km/h. In unele cazuri, autoritatile locale au stabilit limite mai mari, de pana la 80 km/h.Astfel de situatii intalnim, de exemplu, in localitatea Romanesti, din Prahova, unde se poate circula pe DN1 cu o viteza maxima de 70 km/h.Sunt, insa, situatii in care limita a fost scazuta pana ... citeste toata stirea