Conform codului rutier, soferii care obisnuiesc sa isi decoreze masina cu diferite accesorii care reduc vizibilitatea risca amenzi de aproape 3.000 de lei. Aici intra de la odorizante de interior la cruciulite sau brelocuri cu pozele persoanelor dragi.Amenda uriasa pentru soferii pun in parbriz o fotografie cu o persoana decedata. Codul Rutier prevede pentru astfel de situatii sanctiuni cuprinse intre 1.300 si 2.900 de lei. In plus, pentru situatiile in care soferii pun in parbriz o ... citeste toata stirea