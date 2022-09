In cursul zilei de marti, in jurul orei 14.45, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Zarnesti au oprit in trafic, pentru control, pe DJ106B, pe raza localitatii Vulcan, un barbat, in varsta de 32 ani. Acesta transporta cu o autoutilitara 1,24 mc material lemnos, fara a detine documente legale de provenienta. In cauza, s-a ... citeste toata stirea