Amendati in Parcul National

In weekendul 22-23 octombrie 2022, jandarmii brasoveni au primit doua sesizari legate de existenta unor persoane care se plimba cu ATV-ul in Parcul National Piatra Craiului. Cum astfel de activitati sunt interzise in parcurile nationale, jandarmii au pornit in cautarea amatorilor de plimbare cu mijloace motorizate."In aceasta dupa-amiaza, un echipaj de jandarmi aflat in patrulare in zona Parcului National *Piatra Craiului* a fost sesizat ca, in zona protejata a parcului, se afla mai multe ... citeste toata stirea