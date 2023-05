Un tren international de calatori a fost oprit in noaptea de miercuri spre joi, 4/5 mai, timp de 2 ore in gara din Lugoj, dupa ce un apel la 112 anunta prezenta unei bombe in toaleta unui vagon. Politistii au impanzit in cateva minute gara si au solicitat prezenta unor echipe specializate in astfel de cazuri. Trenul circula pe ruta Budapesta-Brasov-Bucuresti."Azi-noapte, in jurul orei 22:50, Serviciul de Urgenta 112 Bucuresti a fost sesizat cu privire la faptul ca in trenul IR79 ce avea ruta ... citeste toata stirea