Amenzi date de politistii brasoveni in ziua votului. Trei persoane s-au ales cu dosare penale

In judetul Brasov, pe parcursul noptii, nu au fost inregistrate incidente care sa vizeze securitatea sediilor sectiilor de votare, iar in aceasta dimineata, efectivele Ministerului Afacerilor Interne care au asigurat masurile de protectie le-au predat presedintilor birourilor electorale.Dupa incheierea campaniei electorale au fost primite un numar de 11 sesizari, in care au fost semnalate posibile acte natura penala si contraventionala, dintre acestea pentru sase au fost aplicate sanctiuni ... citește toată știrea