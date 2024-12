Amenzi de peste 4 milioane de lei, date de ANSVSA dupa trei zile de controale in supermarketuri si hipermarketuri inainte de Sarbatori

Reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat, dupa trei zile de controale la supermarketurile si hipermarketurile din tara, amenzi in valoare de peste 4,2 milioane de lei, in urma neregulilor constatate.Printre acestea se numara depozitarea sau etichetarea neconforma a produselor, intreruperea lantului frigorific, functionarea in spatii neaprobate sanitar-veterinar.Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta ... citește toată știrea