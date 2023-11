Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Brasov (CJPC Brasov) a derulat, la inceputul lunii noiembrie 2023, o serie de actiuni de control la 16 de magazine, parte a lanturilor de retail Auchan si Penny, din intreg judetul.amenzi contraventionale in valoare de 25.000 leioprirea definitiva de la comercializare a produselor alimentare neconforme in valoare de aproximativ 256 lei;oprirea temporara de la comercializare a produselor alimentare neconforme in valoare de aproximativ ... citeste toata stirea