Amenzi mai mari pentru depozitarea ilegala a deseurilor. Noi obligatii pentru municipalitati

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, o lege care inaspreste sanctiunile pentru depozitarea ilegala a deseurilor si aduce noi obligatii pentru municipalitati.Legea pentru aprobarea OUG 92/2021 creste semnificativ amenzile pentru aruncarea deseurilor sau incendierea lor, pana la 70.000 de lei, si introduce noi contraventii in legislatie. Legea pastreaza prevederea potrivit careia masinile folosite la aruncarea deseurilor in locuri nepermise pot fi confiscate.In plus, legea prevede