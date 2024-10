Amenzi pentru nerespectarea fondului forestier. Jandarmii montani au aplicat amenzi de peste 400.000 lei

Inspectoratul de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" a derulat in primele 9 luni ale acestui an mai multe actiuni pe linia combaterii si prevenirii patrunderilor in fondul forestier, cinegetic si de vanatoare. Actiunile au avut ca scop respectarea legalitatii, prevenirea si descurajarea unor actiuni care vizeaza patrunderile ilegale cu ATV-uri, motociclete si autoturisme in zone unde accesul lor nu este permis, mai precis in fondurile forestiere, cinegenice, in fondurile de vanatoare sau in ... citește toată știrea