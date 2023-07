O noua lege cu privire la amenzile rutiere intra in vigoare din 27 iulie.Incepand din 27 iulie, amenzile rutiere vor putea fi contestate si la judecatoria de domiciliu a soferului. De acum, soferii nu vor mai fi obligati sa conteste sanctiunea pe raza unde contraventia a fost savarsita, asa cum prevede legea.Legea 254/2023, publicata luni in Monitorul Oficial si care intra in vigoare pe 27 iulie 2023, vizeaza modificarea Codului Rutier. ... citeste toata stirea