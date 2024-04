Amenzi uriase pentru soferii care fac poze in lanul de rapita. Anuntul Politiei Rutiere

Politia Rutiera poate sanctiona dur soferii care opresc masina pentru a-si face poze in lanul de rapita.Codul Rutier interzice oprirea si stationarea masinilor in anumite zone, unde vizibilitatea este redusa. Sau acolo unde e un pericol sporit de producere a unui accident rutier.Ceea ce inseamna ca atunci cand un sofer se opreste pentru a face poze in rapita, trebuie sa fie foarte atent cum parcheaza. Pentru ca altfel risca sa fie amendat de politia rutiera pentru parcare neregulamentara. ... citește toată știrea