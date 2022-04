Amenzile aplicate pentru necompletarea formularului PLF, anulate si restituite

Amenzile pentru necompletarea formularului PLF, la intrarea in Romania, se anuleaza. Legea a fost votata de Senat.Amenzile contraventionale pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania se anuleaza, a stabilit luni plenul Senatului, prin adoptarea in unanimitate a unei propuneri legislative initiate de un grup de parlamentari PSD.In expunerea de motive, parlamentarii PSD au precizat ca dupa intrarea in vigoare a OUG 129/2021, mii de romani au fost amendati dupa ce s-au ... citeste toata stirea