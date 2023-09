Ambasadoarea SUA in Romania, Kathleen Kavalec, a anuntat ca in contextul atacurilor Rusiei la granita Romaniei vor fi dislocate, in tara noastra, aeronave de lupta ale Fortelor Aeriene ale SUA pentru suplimentarea misiunilor NATO de politie aeriana"La randul sau, ambasadoarea Kavalec a aratat ca Statele Unite sunt preocupate de situatia de securitate din ... citeste toata stirea