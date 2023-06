RAR propune o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor cu operatorii economici autorizati tehnic: concilierea. Inspectorii RAR vor intra in rol de mediatori pentru a rezolva situatiile reclamate, legate de firmele din piata auto si clientii nemultumiti de servicii.Potrivit RAR, inainte ca inspectorii RAR sa mearga in control si sa gestioneze speta, "echipele RAR-DSP pot ajuta in a media rapid litigiul dintre petent si reclamat. O solutie eficienta si aplicata care salveaza tuturor ... citeste toata stirea