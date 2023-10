Brasovenii sunt invitati la expozitia "Amintire. In Memoriam Nicolae Sebesan", deschisa publicului pana in 29 octombrie 2023, in foaierul Centrului Cultural Reduta. Sunt expuse lucrari in ulei in care sunt surprinse, in special peisajele marine.Nicolae Sebesan s-a nascut la 14 iunie 1931, la poalele Muntilor Codrului, in comuna Beliu. A cunoscut viata in multe fatete ale ei, de la bucuria si inocenta copilariei la razboi, munca, truda, dar a ... citeste toata stirea