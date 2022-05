AMP-ul va reaminteste sa va curatati parloagele de ambrozie

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov le-a transmis din nou autoritatilor locale si proprietarilor de terenuri ca au obligatia de a curata si ingriji terenurile pe care le detin. In special sa curete supfetele de ambrozie.Numita in termeni populari si "iarba parloagelor" sau "iarba de paragina", ambrozia este cea mai raspandita planta dintre speciile buruieni, raspandita in aproapte toate zonele si creste spontan pe terenurile aflate in parloaga, in principal de-a lungul cailor ... citeste toata stirea