An de "cotitura": Brasovul nu a mai putut inscrie toti copiii la gradinita

Reprezentantii creselor si gradinitelor din Brasov au fost chemati joi, la Primaria Brasov, pentru a li se prezenta proiectul de buget pentru acest an. In cadrul intalnirii, primarul George Scripcaru a discutat cu reprezentantii creselor si gradinitelor despre nevoile acestora pentru anul bugetar 2025, programul de dotari inclus in proiectul de buget, precum si investitiile pe care municipalitatea le va derula in acest an, prin construirea si extinderea unor crese si gradinite, in vederea ... citește toată știrea