Deputatul de Brasov, Ana Loredana Predescu reamintesteactiunea care a subrezit zidul comunist construit in jurul Romaniei, zid care s-a prabusit, in 1989, prin sacrificiul tinerilor care au iesit in strada in luna decembrie a acelui an insangerat. Poate fara aceasta revolta din, probabil, nu erau posibile evenimentele din 22 Decembrie 1989.,,In anii 1980, Romania se afla intr-o criza profunda, conditiile de trai se deteriorau continuu, salariile erau mici, alimentele erau rationalizate, iar ... citeste toata stirea