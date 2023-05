Ana-Loredana Predescu, membru in Comisia pentru invatamant, Camera Deputatilor, a vorbit in cadrul dezbaterii "Invatamantul superior din Romania, in fata unor noi provocari" despre reforma invatamantului romanesc."Invatamantul nu este numai intr-un moment de rascruce din punct de vedere al noilor legi ale educatiei, o sansa cu care nu ne intalnim foarte des, dar mai ales din punct de vedere al realitatilor social-economice, care ne imping sa venim cu solutii pertinente, pragmatice si cat mai ... citeste toata stirea