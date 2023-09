In luna aprilie a fost votat amendamentul initiat de Ana-Loredana Predescu, deputat PUSL, afiliat Grupului PSD, de a introduce si Agentia Nationala Antidrog alaturi de celelalte institutii ale statului responsabile de mentinerea sigurantei in scoli la Art. 63,(1) din Legea Educatiei nr. 1/2011, amendament ce inca nu a fost pus in aplicare cu seriozitate."Centrele de prevenire, evaluare si ... citeste toata stirea