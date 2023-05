ANAF ar putea prelua executarea silita a amenzilor ce trebuie platite la primarii, daca nu sunt incasate in doi ani, potrivit unui proiect de lege.Executarea silita a sumelor provenite din amenzile date de primarii va fi preluata de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), in cazul in care autoritatea administrativ-teritoriala competenta nu poate incasa respectivele sume, in termen de doi ani de la stabilirea titlului executoriu, transmite G4Media.Asta prevede prevede un ... citeste toata stirea