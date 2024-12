ANAF dezminte un fake news privind taxa de 10% pe banii din conturile bancare ale romanilor

ANAF dezminte un fake news privind taxa de 10 la suta pe banii aflati in conturile bancare ale romanilor.ANAF dezminte categoric informatiile vehiculate recent in spatiul public, potrivit carora, "incepand cu 2025, ANAF va percepe 10% din banii aflati in conturile bancare ale contribuabililor", se arata intr-un comunicat de presa publicat pe pagina de socializare a institutiei.Conform legislatiei in vigoare, contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) se datoreaza pentru veniturile ... citește toată știrea