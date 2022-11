ANAF atentioneaza, miercuri, asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt informati despre "discrepante in evidenta fiscala".Mesajului ii este anexat un document, "evidenta fiscala", pe care va sfatuim sa nu il deschideti!", se arata in comunicatul ANAF remis, miercuri.Reiteram urmatoarele:* nu deschideti aceste emailuri* nu ... citeste toata stirea