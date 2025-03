ANAF verifica banii primiti de la parinti

ANAF verifica banii primiti de la parintiDistribuie daca iti place!Un caz recent a adus in atentia autoritatilor fiscale suma considerabila de bani primita de o tanara de la tatal ei, o suma care depaseste sute de mii de lei, in numerar.Motiv pentru care ANAF a tinut sa explice care sunt, de fapt sumele de bani care sunt impozabile.In urma cazului in care inspectorii ANAF au inceput o verificare a situatiei fiscale personale dupa ce s-au inregistrat mai multe transferuri ... citește toată știrea