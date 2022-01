Analiza: Valoarea medie lunara a facturilor la utilitati, per gospodarie, a fost de aproape 500 de lei, in 2021, in crestere cu 12%

Costul mediu lunar cu utilitatile in gospodariile din Romania a fost, in 2021, de 497 de lei, in crestere cu circa 12% fata de anul anterior, potrivit unei analize realizate de serviciul de plati de facturi un-doi Centru de plati.Calculul include costurile lunare medii per gospodarie cu plata facturilor pentru electricitate, gaze naturale, apa-canal si servicii de internet-TV-telefonie achitate in reteaua de peste 10.000 de magazine partenere si in aplicatia un-doi Centru de plati, ... citeste toata stirea