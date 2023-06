Se anunta schimbari uriase in sistemul de sanatate. Dupa ce premierul Nicolae Ciuca a anuntat un pachet de noi servicii de sanatate impotriva afectiunilor maligne, Executivul a aprobat noul contract-cadru din Sanatate care stabileste ca romanii vor beneficia in fiecare an de consultatiile de preventie la medicul de familie.O categorie de persoane va beneficia de mai multe analize medicale gratuite de la 1 iulie 2023Noul contract-cadru va intra in vigoare la data de 1 iulie si le va permite ... citeste toata stirea