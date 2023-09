In weekend-urile din perioada 9 septembrie - 5 noiembrie 2023, peste 1.000 de persoane din mediul rural (nu conteazadaca sunt asigurate la CASS sau nu) vor beneficia de controale medicale gratuite in cadrul caravanei "Nu am facut destul", organizata de Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Din judetul Brasov, in program a fost inclusa in acest an localitatea Teliu, cu opriri ale caravanei in 9, 16 si 17 septembrie.Investigatiile au ca scop depistarea bolilor oncologice si includ: ... citeste toata stirea