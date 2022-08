ANAR: Restrictii in alimentarea cu apa in aproape 700 de localitati, din cauza secetei

Administratia Nationala Apele Romane (ANAR) anunta ca a marit numarul sectiunilor de monitorizare din bazinele hidrografice la 120. 33 dintre acestea au in prezent debite sub cel minim necesar.Totodata, sunt 696 de localitati alimentate restrictionat din sursa de apa de suprafata si din subteran. Debitul Dunarii la intrarea in tara a fost in scadere, atingand valoarea de 1.950 mc/s, jumatate fata de media multianuala a lunii august, transmite ANAR.Administratia Nationala Apele Romane anunta, ... citeste toata stirea