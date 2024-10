ANAT: 30% dintre utilizatorii voucherelor de vacanta au ales vacante scurte de weekend, in zone turistice accesibile

Aproape o treime dintre utilizatorii voucherelor de vacanta au ales vacante scurte de weekend, in zone turistice accesibile, au transmis joi reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, citatia de Agerpres.Valoarea unui voucher de vacanta este in 2024 de 1.600 de lei pentru angajatii din sectorul public, respectiv 6 salarii minime brute pe economie pentru sectorul privat.Potrivit ANAT, beneficiarii cheltuiesc in medie inca 1.000 de lei pe rezervare, peste valoarea ... citește toată știrea