Anatoly canta la Muzeul de Arta, miercuri

Miercuri, 25 mai 2022, de la ora 17.00, la Muzeul de Arta, brasovenii sunt asteptati la un nou recital din cadrul pogramului "Opera MAB". Acesta se intituleaza "Cantec in cinci" si va sustinut de Cvintetul vocal Anatoly: Andrada Muresan - alto, Gabriel Baciu - tenor, Ciprian Cucu - tenor, Ciprian Tutu - bariton, Marius Modiga - bas. Programul recitalului cuprinde piese in interpretare a cappella, inedita, a uverturilor operelor "Wilhelm Tell"