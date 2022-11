Anca Turcasiu va juriza copii din 8 judete, la Brasov

Zeci de concurenti din toata tara vor participa la cea de-a XIV-a editie a Festivalului National de Muzica Usoara pentru Copii "Fulg de nea", ce se va desfasura weekendul acesta, in Brasov.Pe parcursul a trei zile, in perioada 18 - 20 noiembrie, vor urca pe scena Centrului Cultural Reduta, participanti din judetele Brasov, Galati, Dambovita, Iasi, Bacau, Arges, Covasna, dar si din Bucuresti.Cei 56 de concurenti, cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani, vor canta exclusiv in limba romana, atat ... citeste toata stirea