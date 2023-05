Procurorii DNA au descins, astazi, la sediul Postei Romane, de unde ridica mai multe documente. Actele ar avea legatura cu investitiile facute de institutia publica. Potrivit unor surse, descinderi au loc in paralel si la Iasi si Bacau. In cauza ar fi acuzatii de dare si luare de mita, dar si abuz in serviciu. Mita s-ar ridica la aproximativ 15.000 de euro.Procurorii DNA au fost la sediul Postei Romane, de unde au ridicat mai multe documente. Ancheta ... citeste toata stirea