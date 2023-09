8 copii aflati intr-o tabara la Bran au ajuns pe patul spitalului cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, dupa ce au mancat crenvursti la micul dejun, anunta Radio Romania Brasov FM.Potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica, in tabara erau 150 de copii din Galati, iar ieri, dupa micul dejun, au plecat in excursie spre Sibiu.Pe drum, in ... citeste toata stirea