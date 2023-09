ANCOM informeaza ca, furnizorii de servicii de comunicatii electronice au posibilitatea de a modifica unilateral contractele incheiate cu utilizatorii finali, insa si acestia din urma pot denunta intelegerea, fara plata unor penalitati, in cel mult 30 de zile de la notificare, daca nu accepta noile conditii.Potrivit unui comunicat de presa al arbitrului pietei locale telecom, singurele situatii in cazul modificarii unilaterale a contractului in care utilizatorii finali, in mod exceptional, nu ... citeste toata stirea