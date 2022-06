Andreea Olaru, eleva nevazatoare care a studiat intr-o scoala de masa. A luat premiul I in fiecare an

Andreea Olaru de la Liceul Ioan Metianu din Zarnesti, Brasov, a luat doar premiul I la scoala. Acum a terminat clasa a XII-a si asteapta Bacalaureatul, dupa care spune ca se va decide ce facultate va urma. Andreea este nevazatoare, dar lipsa vederii nu a impiedicat-o de la performanta sclipitoare. Pentru prima data in Romania, un elev nevazator a absolvit 12 clase in invatamantul de masa. Mai mult decat atat, Andreea Olaru de la Liceul Ioan Metianu din Zarnesti, Brasov, a luat premiul I in ... citeste toata stirea