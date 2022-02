Andrei Baciu: Scolile raman deschise saptamana viitoare in toata tara

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anuntat, joi, ca scolile din toata tara raman deschise saptamana viitoare, cu exceptia cazurilor punctuale.Potrivit acestuia, gradul de ocupare a paturilor destinate pacientilor cu COVID-19 in spitale este 45,7% la nivel national, pragul maxim stabilit de autoritati pentru a trece in sistem online fiind de 75%.Andfrei Baciu a precizat ca este un obiectiv al intregii tari de a mentine scolile tot mai mult timp deschise."Este un ... citeste toata stirea