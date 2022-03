Andrei Baciu: Vaccinarea anti-COVID va fi transferata la medicii de familie in cateva saptamani

Activitatile de vaccinare impotriva noului coronavirus desfasurate de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) impotriva COVID-19 vor fi transferate in urmatoarele saptamani catre Programul National de Vaccinare al Ministerului Sanatatii, desfasurat prin cabinetele medicilor de familie.Vaccinarea anti-COVID va intra in scurt timp in procedura similara cu vaccinarea pentru prevenirea altor boli, ca parte a Programului National de Vaccinare al ... citeste toata stirea