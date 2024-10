Android 15 a fost lansat oficial

Google a lansat Android 15, sistem de operare care va fi disponibil pe dispozitivele compatibile in saptamanile si lunile urmatoare, transmite News.ro.Mai tarziu decat in anii precendenti, Android 15 este disponibil in mod oficial la o luna dupa lansarea codului sursa - in anii trecuti cele doua versiuni erau disponibile simultan.In lipsa unor noutati notabile si vizibile, Android 15 se ... citește toată știrea