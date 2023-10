Vestile bune vin dinspre initiatorii unei noi prevederi legislative care a fost depusa la Parlament. Noua propunere prevede ca pensionarii care nu folosesc cele cele sase tichete pentru calatorii reduse de care beneficiaza pentru transportul intern in comun, in cursul unui an, vor putea primi compensatii in bani, potrivit unui proiect de lege depus recent la Parlament.Calculul compensatiei va fi stabilit de Ministerul Muncii, iar banii vor fi virati la plata primei pensii a anului urmator, a ... citeste toata stirea