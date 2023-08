Angajatii ANAF au amanat, in urma discutiilor cu ministrul Marcel Bolos, greva de avertisment programata initial pentru astazi in toata tara, anunta Sindicatul Finante Publice Sed Lex Brasov.Amanarea protestului are loc dupa ce conducerea Ministerului Finantelor le-a prezentat reprezentantilor angajatilor proiectul de ordonanta de urgenta privind egalizarea veniturilor salariale la nivel maxim pentru functii similare, proiect ce intra in procedura de ... citeste toata stirea