Salariul mediu net in Romania a crescut cu aproape 15%, din septembrie anul trecut pana in aceeasi luna din acest an. Angajatii care lucreaza in domeniul tehnologiei pot spune ca sunt bine platiti, cu peste 10.000 de lei.La polul opus, sunt cei din hoteluri si restaurante, cu putin peste 2.000 de lei. In sectorul bugetar,cele mai mari cresteri au fost in invatamant si administratie ... citeste toata stirea