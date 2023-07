Angajatii Caselor de asigurari de sanatate anunta ca vor intrerupe lucrul timp de doua ore, in 10 iulie, pentru a protesta fata de salariile foarte mici in raport cu responsabilitatea si complexitatea activitatii prestate, pierderea alarmanta a personalului calificat si reducerea drastica a numarului total de angajati, anunta News.ro."Federatia Sindicatelor Caselor de Asigurari de Sanatate, informeaza ca, in data de 10 iulie 2023, in intervalul orar 10.00-12.00, toti angajatii din cadrul ... citeste toata stirea