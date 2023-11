Dupa ce au protestat in strada, nemultumiti de salarizare, reprezentantii salariatilor Casei Judetene de Pensii Brasov si-au prezentat miercuri, 22 noiembrie, revendicarile in sedinta Comisiei de Dialog Social organizata de Prefectura Brasov.Astfel, in timpul sedintei, reprezentantul Casei Judetene de Pensii Brasov a prezentat principala revendicare a salariatilor acestei institutii, respectiv aceea de a avea aceleasi drepturi salariale ca ale personalului din cadrul Casei Nationale de Pensii ... citeste toata stirea