Angajatii de la Fabrica de Pulberi Fagaras si Pirochim Victoria vor avea salariile asigurate pana la sfarsitul anului. S-a stabilit in sedinta Comisieu de dialog social de la Guvern

Angajatii din industria de aparare puteau sa ramana fara salarii in ultimele luni din acest an. Si asta pentru ca bugetul alocat societatilor din acest domeniu cu statut special pentru salarizarea din 2022 era de 77.400.000 lei si nu acoperea ultimele 3 luni din an. Este motivul pentru care marti, 27 septembrie 2022, Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica proiectul pentru modificarea HG 318/2022 care se refera la aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2022 privind