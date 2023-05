Amenzi usturatoare pentru cei care nu se conformeazaAdio vremurilor in care furnizorii de servicii isi puneau in asteptare clientii, la telefon, si zeci de minute in sir. Cei care suna de acum la banca, la spital, la operatorul de comunicatii electronice, la notar sau la orice autoritate publica ca sa rezolve o problema, trebuie sa fie preluati de catre angajatii ... citeste toata stirea