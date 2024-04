Angajatii din muzee si biblioteci: munca in weekend va fi considerata abuz

Intrucat nu au primit niciun raspuns la revendicarile formulate in ultimele luni, promisiunile de cresteri salariale nefiind onorate, angajatii muzeelor si bibliotecilor, membri ai Federatiei Nationale Sindicale CulturMedia, au decis, in cadrul formelor de protest, sa respecte cu strictete prevederile Codului Muncii. Astfel, angajatii sunt hotarati "sa nu mai raspunda solicitarilor autoritatilor centrale si locale de a lucra in zilele de sarbatoare legala si dupa orele de program, ... citește toată știrea